Predatori: Coldiretti Grosseto, bene richiesta chiarimenti a Ministro agricoltura

Grosseto: Bene l’interpellanza presentata dal gruppo parlamentare del Pd, a firma dell’On. Simiani, con cui chiedono al Ministro per l’Agricoltura chiarimenti sulle azioni che il Governo intende mettere in campo e di individuare gli strumenti più idonei a garantire un giusto equilibrio tra la presenza del lupo e quella degli allevatori ai fini di salvaguardare la pastorizia, il paesaggio e la biodiversità. E’ il commento di Coldiretti Grosseto in merito all’interpellanza urgente del gruppo PD alla Camera dei Deputati a firma della Presidente Chiara Braga che può contare sul sostegno tra i firmatari del parlamentare eletto nel collegio della maremma, Marco Simiani.

“L’interpellanza interpreta perfettamente lo spirito e l’approccio degli agricoltori che è quello di riportare un giusto equilibrio, sostenibile e sopportabile, tra gli allevatori, che a causa delle quotidiane predazioni sono a rischio scomparsa, ed il lupo che è una specie protetta. Pastori e lupi hanno convissuto in armonia dalla notte dei tempi: da diversi anni questa armonia è saltata anche a causa dei molti ibridi, lupo-cane, in circolazione. – commenta Coldiretti Grosseto – Ora ci attendiamo, da parte del Ministero dell’Agricoltura, una risposta celere e chiara alle giuste domande avanzate dal gruppo del Pd. Con l’On. Simiani, con cui ci siamo confrontati più volte, c’è un confronto schietto su questa tematica e su altre che riguardano da vicino la nostra agricoltura. L’obiettivo comune è difendere le attività agricole nel rispetto di un equilibrio che dobbiamo ritrovare per salvare l'attività zootecnica presidio dei nostri territori che rischia l’estinzione”.