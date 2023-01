Prata, il Comune verso l’affidamento dei lavori di via Garibaldi

Via libera della Giunta comunale di Massa Marittima sul progetto di riqualificazione della scala pedonale situata nel centro storico di Prata, nei pressi di via Garibaldi. L’ufficio tecnico procederà pertanto con l’affidamento dei lavori.



Massa Marittima: “La scalinata versa da tempo in cattive condizioni, - afferma il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Maurizio Giovannetti – attraverso questi lavori vogliamo non solo metterla in sicurezza ma anche valorizzarla in modo adeguato con un restyling complessivo. Si tratta infatti di un’antica via di collegamento, esclusivamente pedonale, di particolare valore per la sua collocazione nel cuore del centro storico di Prata; una traversa di via Garibaldi conosciuta come ‘le scalette’. Il dislivello che la scalinata permette di superare è abbastanza importante e il percorso risulta fortemente dissestato a causa di gradini in calcestruzzo corrosi e consumati dal tempo, da cui emergono ferri di armatura e piante infestanti.”

“Il progetto che abbiamo approvato – prosegue Giovannetti – prevede l’intervento di ripristino e messa in sicurezza sui diversi tratti: quello più a monte, formato da un’unica rampa di scalini e quello a valle, caratterizzato dalle due rampe di scale laterali e dallo scivolo centrale. Oltre alla ripulitura delle rampe e alla rimozione delle porzioni ammalorate di cemento, i gradini, una volta consolidati, saranno rivestiti con lastre in pietra di macigno di greve, in modo da ben accostarsi con la pavimentazione delle vie limitrofe alle rampe, realizzate con lo stesso materiale. Lo scivolo centrale sarà pavimentato con lastre a correre.”

L’intervento richiede un investimento di 32mila 370 euro, coperti dall’amministrazione comunale con finanziamento del Gettito Canoni Minerari. “Tutti i nostri centri abitati hanno bisogno di una profonda manutenzione – afferma Ivan Terrosi, assessore comunale alla viabilità e alla delocalizzazione – lo sforzo che sta facendo l’amministrazione comunale è quello di trovare, anche attraverso la partecipazione ai bandi, le risorse necessarie, per riqualificare pezzo dopo pezzo, spazi pubblici di particolare importanza nel capoluogo e nelle frazioni, in una visione di territorio in cui ogni realtà, ogni frazione, è riconosciuta come elemento essenziale per raccontare l’identità di Massa Marittima, la sua storia, il suo passato ma anche per continuare a costruire il futuro. I lavori che interessano la scalinata, rientrano pertanto in questo impegno complessivo, e ci consentono di dare una prima risposta alla riqualificazione del centro storico di Prata da tempo auspicata e richiesta dai cittadini e dallo stesso Consiglio di frazione.”