Poste, al via i lavori del Progetto Polis a Cinigiano 3 aprile 2025

La continuità dei servizi sarà garantita da un ufficio postale mobile Grosseto: Poste Italiane comunica che a partire da martedì 8 aprile, l’ufficio postale di Cinigiano sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Poste Italiane garantirà ai cittadini di Cinigiano la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza, presso un ufficio postale mobile nelle adiacenze della sede, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45, il sabato fino alle ore 12.45.

