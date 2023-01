Attualità Poste: al via i lavori nell’ufficio postale di Capalbio stazione 18 gennaio 2023

18 gennaio 2023



Redazione Il primo nel grossetano del progetto Polis. Nuovi spazi per attività innovative e molti servizi della Pubblica Amministrazione per i cittadini grazie ai lavori di manutenzione straordinaria nella sede di piazza Zucchi Capalbio: L’ufficio postale di piazza Zucchi, 10 a Capalbio è stato scelto come primo della provincia di Grosseto nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale” e sarà quindi interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza. Il progetto di Poste Italiane vuole favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree urbane dei comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea e l’Italia si sono date con il piano Next Generation EU. La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Capalbio stazione sarà propedeutica per lo sviluppo di attività innovative e saranno molti i servizi della Pubblica Amministrazione per cittadini attraverso i canali fisico digitali dell’Azienda e che si aggiungeranno, potenziandoli, a quelli già predisposti dalle singole istituzioni.

