Polo universitario: telefonata Vivarelli Colonna-Di Pietra. A breve un incontro

Grosseto: “Prendo atto della sua nota e con la presente sono lieto di invitarla a un incontro presso il palazzo comunale della città di Grosseto, che mi onoro di amministrare, nel corso del quale potranno essere chiarite e affrontate le tematiche di rilancio e potenziamento del Polo universitario grossetano". Così il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna in una missiva inviata al magnifico rettore dell'Università di Siena Roberto Di Pietra.





Di Pietra che pochi giorni fa aveva espresso perplessità commentando ricostruzioni stampa sulle possibili future nomine ai vertici del Polo universitario. "L'occasione - spiega Vivarelli Colonna - potrà essere utile per trovare una sintesi strategica di medio/lungo periodo nell'ambito del comune sforzo improntato al potenziamento dell'Università di Siena a Grosseto". A stretto giro è giunta la risposta del rettore. "Ho avuto con il professor La Pietra - sottolinea Vivarelli Colonna - un cordiale colloquio telefonico: presto ci incontreremo anche di persona. In quell'occasione consegnerò al rettore un documento contenente gli intenti che il Comune vuole perseguire per valorizzare ulteriormente la preziosa presenza dell'Università di Siena a Grosseto".