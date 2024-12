Politiche per la digitalizzazione: con il Pnrr un nuovo sito web per il Comune di Grosseto

Grosseto: Il Comune di Grosseto ha rinnovato il proprio sito web istituzionale www.comune.grosseto.it. Il valore complessivo del progetto, interamente finanziato con fondi Pnrr, era di 328mila euro. Di questi sono stati investiti circa 62mila euro per la piattaforma “Cittadino informato” e 137mila euro per la sezione “Cittadino attivo” affidata a Maggioli. Il sito web istituzionale di un Comune non è una semplice vetrina dell’Ente, ma il portale ufficiale utilizzato per fornire informazioni, comunicare con i cittadini e offrire servizi online. È uno strumento fondamentale per promuovere trasparenza amministrativa, accessibilità e partecipazione digitale. “Cittadino informato” si concentra sull'accesso all'informazione, cioè il miglioramento della comunicazione istituzionale, il più semplice reperimento delle informazioni chiave, la trasparenza e l'accessibilità. “Cittadino attivo” è invece l'area che punta all'interazione e all'uso diretto dei servizi digitali e la personalizzazione dell'esperienza utente. “Grazie al prezioso lavoro degli uffici del Sed e dei vari assessorati coinvolti, che ringrazio, siamo dunque riusciti – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – a realizzare un prodotto innovativo, facilmente accessibile, pieno di funzionalità utili e con una veste grafica moderna. Rispetto al budget iniziale previsto dal Pnrr abbiamo un avanzo del finanziamento pari a oltre 128mila euro: saranno reinvestiti per lo sviluppo futuro del progetto. Con il nuovo sito web – conclude il sindaco Vivarelli Colonna - il Comune fa un ulteriore passo in avanti nel percorso di digitalizzazione spinta voluto con forza da quest'Amministrazione”.

Soddisfatto il presidente del Consiglio, Fausto Turbanti. “Il sito internet istituzionale è stato completamente rinnovato - commenta - per essere al passo con i tempi, in un contesto in continua evoluzione. L’obiettivo è quello di ridurre sempre di più la percezione della distanza tra Ente e cittadini, con una comunicazione attuale e aggiornata attraverso strumenti dinamici. Il cambiamento – prosegue il presidente Turbanti - viaggia veloce, ma la nostra Amministrazione viaggia sugli stessi binari, dando la possibilità agli utenti di interagire in maniera autonoma con i servizi dell’Ente. Un lavoro importante, frutto della collaborazione di tutti gli uffici comunali che ci tengo a ringraziare, che già nella fase di asseverazione, cioè di verifica tecnica, ha ricevuto elogi dal Dipartimento per la trasformazione digitale, per l’accuratezza e la precisione con cui sono state rispettate le linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale”.

Il nuovo sito web, al Primo dicembre 2024, vanta un totale di circa 15mila elementi pubblicati, ben 166 unità organizzative e 2mila 680 notizie. Sono 34 i servizi per i quali è possibile prenotare online l'appuntamento presso i vari uffici tra cui transizione digitale; servizio entrate canone unico patrimoniale; anagrafe; stato civile; servizi sociali; mobilità; protocollo e archivio. Nelle prime due settimane di pubblicazione del sito, ancora di fatto in fase sperimentale, i visitatori unici sono stati quasi 16mila 500. Di questi, ben 8mila 850 si sono collegati tramite smartphone o tablet. Particolare attenzione è stata riversata allo sportello telematico: rappresenta un vero e proprio front office unificato tramite il quale il cittadino può inoltrare le proprie richieste all'Ente direttamente on line. Lo sportello telematico prevede un'area personale in cui è possibile ritrovare tutte le procedure presentate e seguire il corso delle istanze o, se il caso, prenotare un appuntamento con gli uffici preposti: già 115 le pratiche online presentate nell'ultimo mese.