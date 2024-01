Politica: nasce il Movimento “Area Civica per Roccastrada”

Roccastrada: “Il Movimento Area Civica per Roccastrada di cui è portavoce Paolo Menichetti con un unico obiettivo: rilanciare il Comune di Roccastrada, i suoi borghi, il suo ambiente e il suo territorio. Siamo un gruppo di persone donne e uomini provenienti da percorsi personali, culturali e politici di centro e di sinistra che si sono incontrate perché hanno sensibilità, valori e obiettivi in comune, le quali, hanno deciso di dare vita ad un movimento civico, costituito alla base, spontaneo e apartitico, slegato da qualsiasi etichetta di ogni campo per garantire la massima apertura, propositivo”.

“Un movimento – prosegue la nota - che sia un soggetto politico locale nuovo sia nei contenuti che nei metodi, con l’obiettivo di portare avanti nel territorio un’azione condivisa, ampia e continua, mettendo al primo posto la tutela dei beni e servizi comuni, della qualità della vita, e la difesa dei valori, dei diritti dell’uomo e della nostra Costituzione.

Azioni. Dare corpo ad un sogno: la speranza e il sogno di poter migliorare il nostro territorio perché sia sempre più ospitale e attrattivo per le persone di ogni età. Vogliamo recuperare il significato originario dei termini “democrazia”, “equità” e “partecipazione”, ridare senso al presente e progettare il futuro con fiducia, attraverso uno scatto deciso, una vera e propria scossa, stupendo positivamente e scompaginando gli attuali “giochi di potere” ed i tradizionali schemi della politica, proponendo un nuovo modello basato sulla partecipazione civica, l’ascolto, il dialogo e la collaborazione. Siamo per una politica presente non solamente sui social e sulla stampa, che non si fermi quindi ad elezione compiuta, che si sviluppa non nelle sedi dei partiti o nelle stanze istituzionali, ma raccoglie bisogni e mutua idee e progetti nei movimenti territoriali, veri laboratori di idee e di controllo. Una politica non più rivolta solo alle dinamiche istituzionali sovracomunali e che fa cadere dall’alto le proprie decisioni preconfezionate, ma in costante rapporto con il proprio territorio e aperta a chiunque voglia dare il proprio contributo rispetto alla specifica realtà in cui vive e che conosce direttamente. Perciò vogliamo ricostruire il filo delle aggregazioni in ogni singola frazione rianimando un dibattito serio ed onesto sui temi del territorio, che da tempo si è perduto, e che le forze politiche tradizionali ed organizzate non riescono più a garantire passate le campagne elettorali. Noi pensiamo che una buona amministrazione non deve coincidere con il decisionismo dei vertici, ma sta nel saper individuare insieme le forme di miglioramento dell’interesse collettivo. Il compito di una buona amministrazione, infatti, è essere presente, dare ascolto e spazio alla cittadinanza, fare le manutenzioni del patrimonio pubblico esistente, erogare servizi di qualità all’insegna dell’equità, della giustizia sociale.

Vogliamo promuovere e favorire il reale coinvolgimento nella cosa pubblica di tutti i cittadini interessati al loro territorio. Per fare questo, è necessaria una migliore e più concreta capacità di interazione con la macchina amministrativa, un potenziamento delle funzioni dei nostri paesi, veri e propri “presidi dell’intera comunità” ed una più presente, ampia, precisa, puntuale e trasparente azione amministrativa. Con la consapevolezza che il Comune, inteso anche nei suoi livelli istituzionale e amministrativo, siamo tutti noi, ovvero l’intera cittadinanza.

L’Area Civica per Roccastrada è un Movimento che vuole favorire la rete di cittadini - donne e uomini - liberi, attivi ed informati, che svolge politica nel territorio, nasce sulla base di una visione appassionata, laica, civica, antifascista, democratica, partecipata, ecologista, non violenta e aggregativa, sosteniamo l’importanza primaria dei beni comuni, che come tali appartengono alla collettività, della loro affermazione e della loro tutela e manutenzione, nell’interesse pubblico", termina la nota.

Il comitato direttivo è formato da: Paolo Menichetti portavoce, Mauro Bianchi, Michele Berti, Gilberto Nelli, Matteo Pianigiani, Semplici Mario.