Politica. Mazzocco: “Poli vota con la maggioranza Pd, Brogi si astiene e il PD gongola”

Massa Marittima: “Questa è la sintesi dell’ultimo consiglio comunale svoltosi a Massa Marittima il 19 sera. Un consiglio comunale che vedeva all’ ordine del giorno due punti cardine del programma di governo della maggioranza PD, variazioni di bilancio e opere pubbliche”. Dicono, Paolo Mazzocco e Alessandro Giuliani del gruppo Centro destra (Fratelli di Italia e Repubblicani) che hanno votato contro.

“Sandro Poli – prosegue la nota - che alle elezioni rappresentava Italia Viva, Forza Italia, Lega, Noi moderati, ha votato a favore. Daniele Brogi, che si era presentato per la Lega ma che ha subito dopo lasciato per rappresentare il Noc, si è astenuto, quindi ha agevolato di fatto anche lui il PD”.

Abbiamo chiesto a Paolo Mazzocco al capogruppo la sua opinione a riguardo: “Questo voto – spiega Mazzocco - la dice lunga su tante cose, non ha bisogno di commenti. Votare il bilancio è come approvare il programma che il PD si è dato in campagna elettorale, non sono sorpreso di Poli, piuttosto mi piacerebbe sapere cosa ne pensino Forza Italia , Lega e Noi Moderati che si vedono accumunati , insieme a Italia Viva naturalmente, al programma PD e alla sua immediata esecuzione, perché Poli ha votato anche quella”.

“Chiedo ai partiti - conclude Mazzocco, - di dichiarare cosa ne pensano e da che parte stanno, si faccia chiarezza una volta per tutte e si smetta di prendere in giro i cittadini. Forza Italia , Lega, Noi moderati si rispecchiano nel voto con il PD di Sandro Poli?”.