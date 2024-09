Follonica: Nuovo consiglio comunale per il giorno 24 settembre

Follonica: Consiglio Comunale per il giorno 24 settembre 2024 ore 17. Convocato, su disposizione del Presidente del Consiglio Aloisi Alberto, il Consiglio Comunale del 24 settembre 2024 ore 17 presso la Sala Consiliare. Ordine del Giorno.

Su disposizione del Presidente del Consiglio Aloisi Alberto è stata inviata la Convocazione ed Ordine del Giorno del Consiglio Comunale per il giorno 24 Settembre 2024 ore 17,00 che si terrà in presenza presso la Sala Consiliare.

La presente convocazione è disposta in via d’urgenza ai sensi dell’art. 29 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per la necessità rilevante e indilazionabile di procedere alla nomina dei componenti ed elezione del Presidente dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria per il triennio 2024-2027.

Ecco l'Ordine del Giorno:

1. PROPOSTA N. 51 - NOMINA DEI COMPONENTI ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2024-2027

I cittadini possono assistere al Consiglio Comunale anche accedendo al canale Youtube del Comune di Follonica https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams