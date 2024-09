Attualità “Nidi Gratis” - riaperto il bando per l'anno educativo 2024-2025 23 settembre 2024

La presentazione delle nuove domande deve essere fatta dal 14 al 28 ottobre 2024 mediante accesso al link www.regione.toscana.it/nidigratis nella sezione “Guida per le famiglie”

Follonica: E’ stato riaperto il bando “Nidi Gratis” con cui la Regione Toscana garantisce un contributo alle famiglie per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia delle bambine e dei bambini, dai nidi d’infanzia, agli spazi gioco e ai servizi educativi nei contesti domiciliari. Le famiglie interessate potranno presentare le domande dalle ore 9 del giorno 14 ottobre alle ore 18 del giorno 28 ottobre 2024, esclusivamente mediante applicativo regionale (accesso tramite SPID, CIE, CNS). Il link all’applicativo sarà reso disponibile all’indirizzo www.regione.toscana.it/nidigratis nella sezione “Guida per le famiglie”. Il contributo massimo erogato dalla Regione è di 527,27 euro per ciascuna mensilità, che, assieme alla quota Inps, permetterà alle famiglie di avere un’agevolazione per la frequenza dei nidi fino a un massimo di 800 euro al mese. Si ricorda che la domanda per l’accesso alla Misura “Nidi Gratis” deve essere presentata dallo stesso soggetto che ha fatto la domanda del Bonus INPS. In relazione alla sola riapertura del bando, gli sconti per la gratuità verranno riconosciuti a partire dalla mensilità di dicembre. Coloro che hanno già presentato la domanda non devono procedere, tutto rimane invariato, con i benefit riconosciuti a partire da settembre.

