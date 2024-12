Pnrr dove sei?

Il ministero che sovrintende all’attuazione è quello degli Affari europei che, dopo che Raffaele Fitto è diventato commissario Ue, oggi è guidato da Tommaso Foti.

Le riforme trainanti dovrebbero essere su giustizia, università, infrastrutture per la mobilità sostenibile. Ma non è noto - documentazione ufficiale - a che punto siano, quanto si è speso e quanto dovrà essere speso, i cantieri aperti e quelli non ancora aperti.

Si dice che molti lavori siano in corso, poi c’è chi si lamenta che i fondi non arrivano o arrivano molto a rilento.

Nel frattempo, l’andamento dell’economia è in calo (Istat -2). Secondo la Fondazione Openpolis (3) i fondi finora erogati sono il 26%. Per Banca d’Italia (4) i lavori conclusi ad agosto erano il 15%, il 32% in corso. La Corte dei Conti (5), inoltre, ritiene che a fine settembre fosse stato speso solo il 30% dei fondi.

L’Italia è l’ultimo Paese per la capacità di spesa dei fondi europei (6), un precedente che non dà molto fiducia per far luce alla situazione in conrso per i fondi Pnrr.

Il nuovo ministro sarà in grado di far luce su questa situazione?

