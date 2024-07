Play-off di Serie A: per i quarti serve mettere la quinta

Il Big Mat Bsc Grosseto sfiderà (sempre) in trasferta l’Hotsand Macerata



Grosseto: Tutto pronto per i quarti dei play-off. Il Big Mat Bsc Grosseto, carico per i felici innesti di Pereira Jablonskis, Daniel Alejandro e Alvarez Arrieche, sfiderà in trasferta l’Hotsand Macerata. “Nella prima fase della stagione – commenta Niccolò Cinelli, capitano della prima squadra – abbiamo faticato contro il roster marchigiano. Il Macerata è infatti un’ottima squadra, forte sia nei singoli che nel collettivo, ma noi stiamo bene e siamo in fiducia. In questi mesi abbiamo lavorato con intensità e concentrazione, cercando di arrivare a questo punto della stagione per giocarci al meglio le fasi finali. Adesso vogliamo vincere”.

Si comincia venerdì 26 luglio, alle ore 20.30, sul campo comunale di Macerata; gara due e gara tre si terranno il 27 luglio e il 31 luglio, sempre alle 20.30, mentre le eventuali gare quattro e cinque ci saranno il 1° e il 2 agosto, sempre al solito orario e sullo stesso diamante marchigiano.



(foto di Noemy Lettieri)