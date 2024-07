Play-off di Serie A: il Macerata si aggiudica gara 1

Grosseto: Nonostante il vantaggio iniziale, con Aloma Herrera che conquista casa base, il Big Mat Bsc Grosseto non riesce a imporsi in gara uno. L’Hotsand Macerata, infatti, vince per 5-2 contro i biancorossi. Nel sesto inning sigla il secondo punto per i grossetani Pereira Jablonskis.



Successione punti

Hotsand Macerata: 001 130 0

Big Mat Bsc Grosseto: 100 001 0

Battitori

Hotsand Macerata: Morresi 6 (1/3), Fabrizio 2 (1/4), Leonora 5 (1/4), Albert 9 (2/3), Carrera Lopez 3 (0/2), Servidei 4 (0/3), Tomic DH (2/3, Pascoli 0/0), Luciani 7 (1/3), Garcia 8 (1/3);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 9 (1/3), Aloma Herrera 8 (3/3), Pereira Jablonskis 5 (0/3), Daniel Alejandro 7 (2/3), Maggi DH (0/2), Mercuri 4 (0/3), Cinelli 2 (1/3), Luciani 3 (0/2, Funzione 0/1).

Lanciatori

Hotsand Macerata: Quattrini (W, 7.0 IP, 7 H, 2 R, 2 ER, 9 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 4.2 IP, 4 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 3 SO), Artitzu (1.1 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 1 SO), Pecci (1.0 IP, 1 SO).

Arbitro capo: Mario Delicati

Arbitro 1B: Alessandro Spera

Arbitro 3B: Michele De Notta

(foto di Noemy Lettieri)