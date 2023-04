Pizzuti e Gabbrielli: "Eccellenza e prossimità in sanità, un binomio possibile?"

Grosseto: «La Pandemia da Covid ha messo i servizi territoriali al centro del sistema di cure. La riscoperta del valore della prossimità - si legge nella nota di Valerio Pizzuti liberali riformisti e Amedeo Gabbrielli Forza Italia PPE - è stata evidente soprattutto durante la prima ondata pandemica quando l’eccellenza nelle cure si è raggiunta nel fornire assistenza a domicilio evitando cosi l’accesso in ospedale. La pandemia ha messo in evidenza quello che era già chiaro agli esperti di sanità pubblica e di organizzazione dei servizi sanitari da più di quaranta anni fino cioè dalle dichiarazioni della conferenza di Alma Ata del 1978.



L’eccellenza nelle cure si ottiene quando l’assistenza è coordinata tra i diversi livelli ed integrata con le cure primarie che garantiscono i servizi sanitari di prossimità. A questi è richiesto il cambio di paradigma sia nei modelli organizzativi sia nella metodologia del lavoro. Ed è proprio in questo periodo di riforme che si può puntare al rilancio delle aree abitative interne, zone in cui le cure sono associate più al termine di distanza che di prossimità nonostante l’età elevata della popolazione che vi abita. Le superfici abitative interne rappresentano circa il 60% dell’Italia e sono abitate e in esse vive il 20% della popolazione nazionale e la nostra provincia non sfugge a questa situazione demografica. In considerazione di queste caratteristiche è reale l’alto rischio che la carenza e l’inadeguatezza dei servizi sanitari possano diventare uno dei fattori determinanti nell’accelerare il declino di queste aree geografiche.

Sulla base di queste evidenze l’istituzione nel Comune di Roccastrada di un nuovo Presidio Sanitario che ospiterà medici ed ambulatori non può che essere accolta in maniera favorevole soprattutto per gli obiettivi per cui questa struttura è nata, ma anche per il disegno e la tecnologia con cui l’edificio è stato costruito .Si tratta di fatto di una eccellenza nell’ambito della assistenza territoriale nata sugli insegnamenti della recente pandemia da Covid.

Nel sottolineare il valore di questa iniziativa viene spontaneo l’augurio che il nuovo Presidio Sanitario istituito nel Comune di Roccastrada non resti una iniziativa isolata, ma che venga rapidamente replicata sulla base degli stessi principi in tutte le aree carenti dei Comuni che aderiscono al Coeso»