Pitigliano, conversazione con Giovanni Galli, l’uomo e il campione

Pitigliano: Lunedì 8 agosto, alle 18 e 30, a Pitigliano, in piazza della Repubblica la città del Tufo ospiterà un grande campione del calcio italiano: Giovanni Galli. In una conversazione condotta dai giornalisti Paolo Mastracca e Carlo Vellutini saranno ripercorsi ricordi ed emozioni a quarant'anni dal mondiale del 1982”. L’evento è organizzato dal Comune di Pitigliano in collaborazione con ViolaClub Pitigliano. Durante l'incontro sarà consegnato a Giovanni Galli il premio 'Dino Seccarecci una vita per lo sport'.