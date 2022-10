“Pitigliano Bella e Pulita: domenica 23 ottobre puliamo insieme il nostro paese

Il Comune chiama a raccolta cittadini e associazioni. I bambini della scuola primaria, venerdì, hanno aderito all’iniziativa Puliamo il Mondo di Legambiente



Pitigliano: Si chiama “Pitigliano Bella e Pulita” ed è giunta alla seconda edizione l’iniziativa promossa dal Comune in programma la mattina di domenica 23 ottobre, nella Città del Tufo.

Alle 10 e 30, in piazza Garibaldi a Pitigliano, è previsto il ritrovo di quanti, a titolo volontario, desiderino offrire il proprio contributo alla raccolta dei rifiuti abbandonati. Sarà un intervento aperto a tutti, finalizzato alla pulizia e il riordino degli spazi pubblici del paese e delle strade di ingresso al centro abitato. Le attività riguarderanno la raccolta di cartacce, mozziconi e rifiuti di vario genere.

“Pitigliano bella è pulita” è stata preceduta da un’altra mattinata in difesa dell’ambiente: venerdì 21 ottobre, grazie all’adesione del Comune e dell’istituto comprensivo Umberto I all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo”, i bambini di quinta A della scuola primaria hanno ripulito il giardino Paul Harris e l’area davanti alla scuola. Nel pomeriggio l’assessore comunale all’Ambiente Serena Falsetti li ha raggiunti in classe per riflettere tutti insieme su questa loro esperienza.

“L’amministrazione comunale sta portando avanti queste iniziative con convinzione perché è importante che i cittadini si sentano responsabili e coinvolti in modo attivo nella cura del territorio in cui vivono. - afferma Serena Falsetti, assessore comunale all’ambiente- Prendere parte come volontari a iniziative ecologiche di questa natura è un segnale di civiltà e un monito nei confronti di chi invece, ancora non conosce il rispetto per gli spazi pubblici. L’auspicio è che ci sia anche in questa edizione una buona partecipazione da parte dei cittadini.”

L’iniziativa dura due ore e mezza circa. Si raccomanda un abbigliamento comodo. Il Comune fornirà a tutti i partecipanti i sacchi e dei guanti usa e getta. Chi lo desidera potrà utilizzare dei guanti differenti e portarsi da casa la pettorina catarifrangente.