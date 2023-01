Pitigliano: 300 donazioni all’Avis comunale, un anno da record

Pitigliano: L'Avis di Pitigliano ha registrato nel 2022 le 300 donazioni complessive tra sangue intero, plasmaferesi e donazione multipla di emocomponenti, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente.







“Un risultato straordinario – ha sottolineato Francesco Corti, presidente della sezione locale Avis - che non era mai stato raggiunto prima dalla sezione Avis di Pitigliano e di cui andiamo orgogliosi. Quest’anno possiamo contare su 17 nuovi donatori, la maggior parte dei quali sono giovani. Il numero dei donatori attivi è salito a 138 su un totale di 160 soci iscritti all’Avis locale, con un indice di donazioni tra i più alti in Toscana: 2.17 a donatore. La quasi totalità di donatori della nostra sezione sono residenti nel comune di Pitigliano. Possiamo quindi sostenere che la comunità di Pitigliano ha un cuore grande ed è particolarmente sensibile al tema della donazione. Questo ci fa immenso piacere. L’auspicio ovviamente è quello di continuare a crescere perché di sangue ed emocomponenti ce n’è un gran bisogno. Rinnovo pertanto il nostro appello a donare. Il dono del sangue è un gesto che viene compiuto sempre in assoluta sicurezza. Al fine di garantire elevati livelli di qualità e di sicurezza, infatti, tutelando sia la salute del donatore che dei pazienti, ad ogni donazione il sangue prelevato viene sottoposto ad una serie di esami. Donare sangue è quindi anche un modo per poter monitorare costantemente il proprio stato di salute.”

“L’Avis di Pitigliano è una presenza storica, attiva sul territorio da oltre 32 anni. – commenta il sindaco Giovanni Gentili – Una realtà che è cresciuta costantemente anno dopo anno. Esprimo quindi a nome dell’amministrazione comunale tutta, grande soddisfazione per i risultati raggiunti, che sono molto positivi, frutto dell’impegno costante dell’associazione sul territorio. Ringrazio i donatori, quelli nuovi e quelli storici, ed esprimo le nostre congratulazioni al presidente e al Consiglio dell’Avis di Pitigliano.”

La sede dell’Avis di Pitigliano è in via Roma 173. Chi volesse ricevere informazioni per donare è possibile contattare il 3331081023 oppure inviare una mail ad avispitigliano@gmail.com

Nella foto il sindaco Giovanni Gentili con il presidente e il consiglio dell'Avis di Pitigliano e il presidente provinciale dell'Avis Carlo Sestini, in occasione della festa dei 32 anni della sezione locale Avis.