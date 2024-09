Piscina comunale Finetti, al via un maxi progetto pubblico-privato da 3 milioni e 450mila euro

Grosseto: Approvato dall'Amministrazione comunale il progetto definitivo del project financing per la riqualificazione e gestione della piscina comunale Finetti di via Lago di Varano. L’utilizzo dello strumento del project financing - strumento innovativo, insieme agli affidamenti previsti dall'articolo 5 delle nuove leggi sugli impianti sportivi, introdotto dall’assessore, Onorevole Rossi nel settore sportivo - garantisce ampie prospettive di crescita e interazione che puntano al superamento della sola concessione in gestione di impianti sportivi ormai obsoleti o non in posizione di sostenibilità economica. I tratti dell’affidamento in concessione, mediante lo strumento del project financing, si identificano nella capacità intrinseca del progetto di generare flussi di cassa idonei a coprire l’investimento sostenuto dal privato, la costituzione di idonee garanzie tra i soggetti coinvolti nell’operazione e il trasferimento dei rischi secondo i principi di efficienza e di economicità.





Prevista la realizzazione di una piscina olimpionica da 50 metri lineari. Il progetto vincitore presentato dall'associazione temporanea d'imprese Costituenda Olimpic Nuoto Napoli_Riesco Srl include anche la realizzazione e la gestione di una nuova vasca esterna, prevedendo una gestione trentennale. Il costo complessivo dell'operazione ammonta a 3 milioni e 450mila euro. “Un progetto con i privati – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore allo Sport, Onorevole Fabrizio Rossi - che porterà un ampio risparmio alla collettività. A fronte di un piccolo mutuo per l'efficientamento energetico, sarà fatto un investimento di 3 milioni e 450mila euro, cosa mai fatta, in queste proporzioni, per gli impianti sportivi cittadini. Il risparmio complessivo stimato sfiora i 500mila euro all'anno per tutta la durata della convenzione, oltre ai lavori straordinari e ordinari che saranno sostenuti dalla società gestore dell’impianto. Stiamo parlando – concludono sindaco e assessore – di un grande risultato per Grosseto e di grandi notevoli Innovazioni”. L'inizio dei lavori è previsto per i primi mesi del prossimo anno.