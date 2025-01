Pioggia e temporali, codice giallo esteso fino a sabato 1 febbraio

Firenze: Nella giornata di oggi, venerdì 31 gennaio, ancora piogge e temporali, in estensione dalle aree costiere verso le zone interne, in particolare i bacini di Serchio, Reno e Bisenzio e Ombrone pistoiese, dove si estende, sempre fino alla mezzanotte, il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Sabato 1 febbraio ancora rovesci o locali temporali, soprattutto nella prima parte della giornata, con interessamento delle aree centro-meridionale. Per la giornata di sabato, dunque, il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti coinvolgerà, per tutte le 24 ore, le aree costiere centro-meridionali e le aree interne del centro-sud, dal Valdarno inferiore fino alla Val di Chiana.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.