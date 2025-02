Piogge e temporali: CB6, la situazione dei corsi d'acqua nel comprensorio

Grosseto: Precipitazioni intense e diffuse su tutto il comprensorio gestito dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. In provincia di Grosseto ingrossati numerosi corsi d’acqua e aperti i servizi di piena su Bruna e Sovata. Personale di Cb6 è impegnato nel monitoraggio di fossi, fiumi e torrenti e nel presidio delle idrovore: al momento l’acqua sta defluendo bene e non si registrano criticità.

Analoga situazione in provincia di Siena, con il reticolo ingrossato e tutti i principali corsi d’acqua attenzionati. Monitoraggio costante sui bacini dell’Arbia, dell’Orcia e del Merse, che è in piena. Pesanti precipitazioni nel padule di Sovicille: fossi e canali sono carichi d’acqua, ma stanno defluendo in maniera regolare.

Aggiornamento notizia

In tarda mattinata è stato attivato il primo livello del servizio di piena sul fiume Ombrone, come prevede il protocollo, visto che l’idrometro di Sasso d’Ombrone ha superato i 2 metri e 50 centimetri.