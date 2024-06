"PINK SAILING": al via la Regata al Femminile per contrastare la violenza alle Donne

Castiglione della Pescaia: Si svolgerà il 29 e il 30 Giugno direttamente dallo Yacht Club di Punta Ala la XII edizione della Pink Sailing, veleggiata aperta a tutti con minimo di 2 “Pink Ladies” per ogni equipaggio. Una iniziativa organizzata da 3 donne, Lucia Capitani, Luciana Cedrini e Manuela Grassi, a favore dell’Associazione senza scopo di lucro “365 giorni al femminile” che unisce il divertimento dello sport alla solidarietà per il contrasto della violenza nei confronti delle donne.



È proprio nel corso della manifestazione, infatti, che saranno raccolti fondi in favore dell’omonimo centro antiviolenza “365 giorni al femminile”. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia e di RID 96.8 FM (Radio Incontro Donna).

Obiettivo: cancellare la violenza con spirito sportivo e unione femminile. Un invito sempre aperto, rivolto a tutte le donne e non solo.





«Una Pink Sailing arrivata alla sua dodicesima edizione, che ho avuto la fortuna di veder nascere, crescere e consolidarsi negli anni della mia amministrazione e che dimostra la sensibilità delle sue organizzatrici per una tematica così tristemente sempre attuale come la violenza sulle donne. Da Sindaca di questo territorio non posso che auspicare che manifestazioni del genere si moltiplichino per coinvolgere ed educare alla gentilezza ed al rispetto sempre più persone. In una società che si definisce all’avanguardia questo atteggiamento non può, e non deve, essere più essere tollerato, ma contrastato con forza in ogni modo», dichiara alle porte dell’evento Elena Nappi, Sindaco di Castiglione della Pescaia.

«Ogni anno con l’avvicinarsi della fatidica Pink Sailing cresce in me un’emozione fortissima in quanto so che ogni Euro che raccogliamo viene consegnato al centro antiviolenza 365giorni al femminile che utilizzerà il ricavato per non lasciare da sole donne che hanno subito violenze. Non inorridiamo soltanto ogni volta che apprendiamo dai media dell’ennesimo femminicidio ma diamoci da fare, ognuno di noi può fare qualcosa: ricordiamoci che il mare è formato da tante gocce di acqua. Allora vi aspettiamo! Più siamo più ci divertiamo, più fondi raccogliamo più donne non lasciamo sole. Buon vento!», aggiunge Manuela Grassi, tra le promotrici dell’iniziativa.

«È un onore poter essere media partner di questo evento dedicato alle donne soprattutto perché abbiamo nel nostro team una speaker esperta di sport che è anche al timone di Jeunesse Ita 17481, una delle imbarcazioni della Pink Sailing e questo è un vanto per noi tutti. Grazie all’unione con RID, la Pink Sailing non durerà solo un weekend ma continuerà a veleggiare per tutto l’anno attraverso i nostri microfoni lasciando un’inconfondibile scia pink», conclude Michelle Marie Castiello, Editore e CEO di RID 96.8 FM e Presidente dell’Associazione ID – Incontro Donna.