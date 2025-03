Pineta di Levante, messa in sicurezza un’area coperta da un centinaio di alberi

Il vicesindaco Danilo Baietti: “Sta per concludersi il maxi intervento nel parco giochi”. Il bilancio delle opere e i prossimi interventi

Follonica: Si sta concludendo nella pineta di Senzuno uno degli interventi di manutenzione straordinaria del verde annunciati dal Comune di Follonica, nello specifico dal vicesindaco Danilo Baietti, con delega al Verde pubblico.

Ecco il bilancio dell’intervento, che è stato realizzato proprio in questi giorni: “Come confermato dalla ditta, è stata messa in sicurezza una porzione di parco coperta da cento pini – spiega Baietti -, un intervento che era estremamente necessario nel parco, vista anche la presenza dei giochi e delle attrazioni per le famiglie e per i bambini, tanto che le attenzioni si sono concentrate proprio lungo i vialetti, le altalene e gli scivoli. Le piante sono state potate e messe in sicurezza. La pineta a breve tornerà fruibile”.

Un intervento importante anche in vista dell’avvicinarsi della Pasqua e dell’estate, poiché il parco è un riferimento sia per i cittadini sia per i turisti. Non solo. “Abbiamo concentrato le attenzioni su alcune situazioni presenti in città stanziando 70mila euro per il verde – dice il vicesindaco con delega al Verde Danio Baietti - tra gli altri interventi sono previsti anche la messa a dimora di una quarantina di piante tra la pineta di Ponente e il lungomare, la rimonda del secco nei parchi e la messa in sicurezza del verde dei cortili e dei giardini delle scuole”. Si sta per concludere anche l’intervento di potatura dei melograni in via Amendola, anche questo dettato da esigenze di sicurezza, poiché le piante creavano una vera e propria barriera.