“Pillole di me”: a Capalbio arriva Alessandro Benvenuti

Capalbio: Doppio appuntamento estivo per il prossimo weekend. Venerdì 16 agosto, dalle ore 20, in piazza Aldo Moro di Capalbio Scalo si terrà la festa “Sogno di una notte di mezza estate”, un evento promosso dal gruppo parrocchiale #capalbiogiovani in collaborazione con Fondazione Capalbio e l’amministrazione comunale.



Ecco Il programma. Alle ore 20 si esibirà il coro di AltaVox Academy, mentre alle 21 si terrà “Trucco fluo”; alle ore 22 sarà la volta delle bolle di sapone in coppia, alle ore 22.30 lo “Spettacolo Led” e alle 23.30 ci sarà la “Cocomerata finale”. Sarà possibile, inoltre, visitare la mostra fotografica “Capalbio dentro le mura”, a cura di Nicola Cariati. L’animazione della serata è affidata a Jolly Blue e la musica a Dj Tonino Urtis.





Sabato 17 agosto, alle ore 21.45, all’Anfiteatro del Leccio si esibirà Alessandro Benvenuti con il suo spettacolo “Pillole di me. Memorie comiche”. Lo show racconta il divertimento nel vivere la vita sul filo di una comicità condensata in pillole salvifiche che proteggono la mente e l’anima da ciò che la realtà ci propone con sadico entusiasmo. Il biglietto avrà un costo di quindici euro.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@fondazionecapalbio.com oppure visitare il sito www. fondazionecapalbio.it.