“Pillole di Emergenza – Urgenza”, al via il nuovo format dell’Asl Toscana sud est

L’iniziativa prevede brevi video dimostrativi in collaborazione con il Dipartimento di emergenza urgenza dell'Asl Tse



Grosseto: Cosa fare se si entra in contatto con una medusa? E se si viene morsi da una vipera? Come comportarsi se una ferita perde molto sangue? Domande a cui spesso una risposta pronta e immediata può fare la differenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

È con questo intento che il Dipartimento dell’emergenza – urgenza dell’Asl Toscana sud est ha promosso un’iniziativa rivolta alla cittadinanza per offrire, attraverso brevi video dimostrativi, consigli utili e pratici per orientare le persone nella gestione delle urgenze sanitarie.

I video, realizzati grazie alla preziosa collaborazione del personale medico e infermieristico del pronto soccorso e del 118, verranno pubblicati settimanalmente sui canali social dell’Azienda Asl Toscana sud est (Facebook, Instagram e Youtube) con l’hashtag #pillolediemergenzaurgenza. La prima ‘pillola’ con le finalità dell’iniziativa è stata introdotta dal dottor Simone Nocentini, direttore della Centrale operativa 118 dell’Area provinciale Aretina e responsabile di Area Dipartimentale Emergenza territoriale 118 ed è già disponibile sulle pagine Instagram e Facebook dell’Azienda ai link: www.instagram.com www.facebook.com

“È un format molto utile e pratico per tutti - sottolinea il dottor Mauro Breggia, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza della Asl Tse – che può aiutare anche nella gestione emotiva quando ci si trova ad affrontare piccole o grandi urgenze sanitarie. Ricordiamo sempre l’importanza di chiamare il numero di emergenza 112 in caso di situazioni a rischio, ma sapere come comportarsi dinanzi ad una ferita o un colpo di calore, può fornire uno strumento in più alla persona in attesa dell’arrivo dei soccorsi”.

“L’obiettivo di questa iniziativa – spiega il dottor Nocentini – è fornire piccole indicazioni per non addetti ai lavori. Sapere cosa fare in caso di difficoltà, sfatare miti e luoghi comuni che possono portare a pratiche scorrette, possono aiutare a orientare i cittadini e le cittadine nel gestire al meglio le situazioni più complesse".

Il format prevede un serie di pillole dedicate a vari argomenti, tra cui abuso di alcool in estate, principio di annegamento nel bambino, colpo di sole e disidratazione, soccorso in luogo impervio, morso di vipera e punture di insetto.