Pienone e risate a crepa pelle dai Li Bindoli a Orbetello

Orbetello: Un Auditorium di Orbetello pieno di pubblico, come si dice "solo con posti in piedi", domenica scorsa per la commedia dei Li Bindoli "A babbo morto", dopo la loro partecipazione in televisione alla trasmissione di Francesca Ciardiello su TV9, dove hanno raccontato la storia trentennale della compagnia di teatro vernacolo santostefanese con grandi ascolti. Risate a crepa pelle per tutto il tempo della rappresentazione “A babbo morto” che racconta uno spaccato di vita del primo del novecento a Porto Santo Stefano con la storia di una donna che aspetta da vent’anni il marito partito per far fortuna in America e mai tornato ed è costretta insieme alla zia a fare lavori umili per sbarcare il lunario, fino a quando ..”. Commedia scritta e diretta da Susy Cecchi, aiuto regia Paola Iannetti aiuto palco Fabiana Mataloni, Alessandro Lacchini e Francesca Casalini, tecnico audio/luci Roberto Bartalini, tecnico video Alessandro solari, scenografie Marcella Solari e Franco Collantoni, costumi Cristina Lombardelli e Zia Gina, grafica e web Stefano Solari, sul palco presentati dalla brava e bella Teresa Capitani, Emilia Picchianti - Zia Pasquina, Susy Cecchi – Caterina, Samantha Cimino – Teresa, Angelo Galatolo – Pacifico, Marco Buemi – Emilio e Paola Iannetti – Olivia. Il ricavato andrà in beneficenza alla nota Associazione La Farfalla. Bravissimi e sempre generosi i Li Bindoli con il vernacolo santostefanese, eccellente esempio di vero teatro e cultura maremmana, parole di Artemare Club!