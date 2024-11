Piano triennale lavori pubblici, F Rossi (FDI): “In arrivo quasi 2Mlioni in Maremma”

“Sono fondi stanziati dal Mic e serviranno per interventi su siti di interesse archeologico, paesaggistico, belle arti, archivi e biblioteche, che testimoniano la grande attenzione da parte del governo Meloni e del ministro Giuli per tutelare e promuovere il mondo della cultura”

Grosseto: “Davvero importante l’intervento messo a segno da parte del ministero della Cultura, con l’adozione del programma dei lavori pubblici per il triennio 2025-2027 per un importo di quasi 180Milioni di euro, dei quali quasi 2Milioni saranno destinati per finanziare opere nella nostra provincia, molte delle quali dovevano essere realizzate da tanti anni”. È quanto annuncia Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, che si è interessato affinché i fondi venissero destinati alla Maremma.

“Come vediamo – commenta Rossi, - parliamo di cifre e una molteplicità di interventi molto importanti per il nostro territorio. A Manciano, ad esempio per gli interventi di consolidamento e restauro delle murature del Casale Murelle sono stati stanziati 300Mila euro. Ad Alberese, per la messa in sicurezza e restauro dei templi romani dello Scoglietto all’interno del Parco dell Maremma, invece sono stanziati 320Mila”.

“Ma non finiscono qui le opere finanziate attraverso questi fondi – prosegue Rossi. – Si va dal recupero ambientale della “Domitiana Positio” della villa romana di Santa Liberata all’Argentario per 225Mila euro, alla manutenzione straordinaria a Orbetello della Villa Romana “di Settefinestre” per 350Mila euro. Anche Pitigliano e Manciano beneficeranno di fondi per la manutenzione straordinaria con attività di messa in sicurezza e restauro delle strutture con progettazione di un nuovo percorso di visita e realizzazione dei percorsi e della pannellistica. Il primo, con la necropoli etrusca in loc. Coste del Gradone, mentre il secondo con la Necropoli del Puntone per un totale di oltre 120Mila euro. Anche l’Isola del Giglio beneficerà di fondi per oltre 200Mila euro e Grosseto, dove sono previsti lavori per oltre 120Mila per l’Archivio di Stato. Altri sono gli interventi previsti anche nel comune di Civitella-Paganico e Massa Marittima”.

“E’ grazie a questo decreto, che l’esecutivo Meloni tramite il Mic, da un concreto sostegno alle tantissime realtà locali del nostro territorio che necessitano di attenzione nel promuovere il nostro sistema culturale italiano da sempre ritenuta una risorsa importantissima sulla quale investire”, conclude Fabrizio Rossi.