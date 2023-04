Pescatori di Orbetello, Fabiani riunisce il tavolo di monitoraggio

Orbetello: Attorno allo specchio d'acqua della Laguna più famosa della Toscana, quella di Orbetello, si attende con preoccupazione l'inizio della stagione estiva. Dopo i problemi legati alle criticità climatiche che dal 2015 a oggi hanno messo a dura prova le attività di pesca, ora gli sforzi si concentrano per 'salvare' la comunità dei pescatori e le attività economiche dell'area.



Pescatori e Comune di Orbetello stamani hanno condiviso un programma di lavoro con la Regione. Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, ha incontrato in riva alla Laguna i vertici della società 'Orbetello pesca lagunare srl' e della coop dei pescatori. Al tavolo, con le organizzazioni sindacali, anche il sindaco Andrea Casamenti.

In primo piano le criticità legare ai cambiamenti climatici e al loro impatto sul delicato ecosistema lagunare, e le conseguenze sulla pesca.

Tra i punti evidenziati durante l'incontro, spiega Fabiani, "Lo stato di salute della laguna e il monitoraggio del percorso indicato nell'accordo di programma tra Regione e Comune; la presentazione in sede istituzionale per l'inizio del prossimo mese del piano industriale per il rilancio delle aziende e la salvaguardia occupazionale; la fine del contenzioso tra Comune e cooperativa. Abbiamo apprezzato l'impegno del sindaco a trovare una soluzione nell'interesse di tutti entro l'inizio della stagione".