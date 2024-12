Dalla regione Pesca, semplificati i criteri per accedere al bando ammodernamento porti 3 dicembre 2024

Chiara Bini

Sarà più facile l’accesso alle imprese e ai soggetti pubblici gestori delle aree portuali che vogliono partecipare al bando FEAMPA per quanto riguarda l’ammodernamento dei porti di pesca. Firenze: La giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi, ha modificato infatti, semplificandola, la pesatura dei criteri di selezione per ottenere i contributi. Il bando aprirà il 4 dicembre e si chiuderà il 15 gennaio. “Essendo emerse criticità riguardo ai criteri di priorità previsti dal bando – ha spiegato la vicepresidente Saccardi –, evidenziate sia dalle imprese di pesca sia dagli altri organismi nell’ambito del Coordinamento tecnico interregionale, abbiamo ritenuto di modificare la pesatura dei criteri di selezione per facilitare l’accesso alle graduatorie delle imprese e dei soggetti pubblici gestori su un bando importante perché migliorare le infrastrutture dei porti di pesca significa migliorare la sicurezza dei pescatori e l’attività di pesca e, dall’altro lato, migliorare la sostenibilità”. Seguici



