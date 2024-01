Sport Pesante sconfitta per l'Atlante Grosseto: 6-1 contro la Real Fabrica 7 gennaio 2024

7 gennaio 2024 149

149 Stampa

Redazione

Grosseto: Sconfitta pesante, 6-1, subita dall'Atlante Grosseto in casa della Real Fabrica. Un risultato che la dice lunga sulla qualità del gioco messa in campo dai biancorossi, con una squadra molto rimaneggiata, con l'assenza di giocatori come Mateo e Liburdi entrambi squalificati, Gianneschi infortunato. La gara era partita molto bene, con un palo interno colpito dall'Atlante e poco dopo il vantaggio di El Johari; nulla lasciava presagire una disfatta del genere. Poi un paio di gol presi con una difesa incerta. Il futuro non è roseo per l'Atlante Grosseto, da guardare però con ottimismo. Sabato prossimo trasferta difficile contro la Dozzese. L'importante è ritrovare l'armonia della squadra. REAL FABRICA: Mechelli, D’Agostino, Emer, Russo, Martinozzi, Proietti, Sbarra, Affatato, Stentella, Relandini, Bielousov, De Camillis. Allenatore Luca Lucchetti. ATLANTE GROSSETO: Brunelli, El Mahdi, Baluardi, Zanella, Falaschi, Yasir, Chisci, Tamberi, Lessi, El Johari, Cipollini, Imperato. Allenatore Alessandro Izzo. ARBITRI: Antonella Manca di Sassari e Andrea Dessi di Oristano; cronometrista Paladini di Roma 1. MARCATORI: 10′ El Johari, 13′ Emer, 18′ Bielousov, 19′ Proietti. 10′ st Emer, 12′ st Martinozzi, 15′ st Emer. NOTE: espulsi all' 8' st Stentella, al 9' st Bounar. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Pesante sconfitta per l'Atlante Grosseto: 6-1 contro la Real Fabrica Pesante sconfitta per l'Atlante Grosseto: 6-1 contro la Real Fabrica 2024-01-07T09:30:00+01:00 217 it Sconfitta pesante, 6-1, subita dall'Atlante Grosseto in casa della Real Fabrica. PT1M /media/images/Alessandro-Izzo-Atlante-Grosseto.jpg /media/images/thumbs/x600-Alessandro-Izzo-Atlante-Grosseto.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 07 Jan 2024 09:30:00 GMT