"Perfect days" prosegue allo Stella. Intervista con Wim Wenders

Grosseto: Visto il successo dello scorso fine settimana rimane al Cinema Stella il film capolavoro di Wim Wenders, “Perfect days”. Da giovedì 11 fino a domenica 14 gennaio, la sala di Grosseto accoglie ancora le piccole azioni quotidiane di Hirayama interpretato da Koji Yakusho, vincitore della Palma d’oro a Cannes per l’interpretazione maschile. E giovedì 11 gennaio alle 21.00, intervista in diretta sul grande schermo a cura di Mattia Carzaniga con Wim Wenders.



Hirayama è un uomo che parla poco, umile ma sereno, che lavora come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo. Vive in una piccola casa, circondato da piante, e segue un'assidua e tranquilla routine, che gli permette di coltivare le sue passioni: la musica, i libri, la fotografia e gli alberi.

Il suo quartiere è pieno di piccoli caffè, frequentati sempre dalle stesse persone ogni giorno, di librerie, che vendono principalmente opere di Patricia Highsmith o romanzi di giovani scrittori giapponesi contemporanei. Hirayama preferisce recarsi a lavoro con il suo minivan, perfettamente equipaggiato di ogni attrezzo per pulire, mentre nelle sue orecchie risuonano i testi dei Rolling Stones, di Patti Smith o di Lou Reed. Attraverso quello che ascolta o legge e le foto che scatta, vengono rivelati la sua storia e il suo passato.

Domenica 14 gennaio invece un evento speciale in collaborazione con il Piccolo Cineclub Tirreno: alle 17 proiezione di “Io capitano” di Matteo Garrone, il film che rappresenta l’Italia agli Oscar nella categoria del miglior film internazionale, con ospite in sala alla fine del film, Mamadou Kouassi, ispiratore del film. Mamadou si sposterà poi a Follonica al Piccolo Cineclub Tirreno per la proiezione serale.

Orari :

Perfect Days - giovedì 11 gennaio ore 17 e ore 21 collegamento in diretta con intervista a Wim Wenders (inizio film ore 21.30)– venerdì 12 e sabato 13 gennaio ore 17 e 21.15 – domenica 14 gennaio ore 21.15

Io capitano – domenica 14 gennaio ore 17