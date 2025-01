Per lo Scriabin Concert Series c’è Davide Conte

Grosseto: Sabato 11 gennaio alle 17.30 al Polo le Clarisse sarà il pianista Davide Conte ad allietare la platea con musiche di Bach, Beethoven, Schumann e Bartok. L’appuntamento dell’associazione musicale Scriabin, presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzato con il Polo Culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, in quest’occasione in collaborazione con Agimus.

L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. È possibile accedere al museo con il biglietto anche nei giorni seguenti al concerto. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351 439 7974.

Il giovane pianista classe 2006 propone un recital pianistico con 13 brani di quattro autori differenti, proponendo un viaggio nella musica classica.

Davide Conte è nato nel 2006, ha iniziato lo studio del pianoforte a 6 anni con Maddalena De Facci sotto la cui guida sta proseguendo il proprio percorso musicale. Nel 2020 ha ottenuto la certificazione di terzo livello del corso pre accademico da privatista al conservatorio di Castelfranco Veneto. Ha quindi intrapreso il triennio accademico al Conservatorio “P.I. Tschaikowsky” di Catanzaro e nel 2024, a soli 18 anni, consegue la laurea di primo livello.

Attualmente frequenta il corso di perfezionamento di pianoforte annuale presso la Scuola di Musica di Fiesole nella classe del maestro Andrea Lucchesini. Ha ultimato il biennio professionale all’Accademia del Ridotto di Stradella, ha inoltre integrato la propria formazione con le masterclass degli eminenti pianisti Giampaolo Nuti, Riccardo Risaliti, Sabrina Lanzi, Pavel Gililiov, Ruben Daljbaltajan, Daniel Rivera e Alessandro Taverna. In questi anni ha vinto il primo premio assoluto e il primo premio in tantissimi concorsi in Italia e all’estero.

A 12 anni ha debuttato in recital solistico e dopo alcuni mesi anche in qualità di solista con l’orchestra. Da allora si è esibito con continuità in recital in numerosi festival in Italia e all’estero.

Parallelamente al repertorio solistico ha continuato lo studio in ambito cameristico inizialmente in formazione di pianoforte a quattro mani, vincendo il primo premio assoluto con punteggio 100/100 ai concorsi “Diapason d’oro” di Pordenone e “Città di Piove di Sacco”. A partire dal 2020 suona in duo clarinetto e pianoforte curando la propria formazione dapprima alla Fondazione “Luigi Bon” di Tavagnacco e alla scuola di musica di Fiesole. Con questa formazione ha vinto il primo premio assoluto al concorso “Giulio Rospigliosi” di Lamporecchio nel 2022 e il Primo Premio al concorso “Città di Palmanova” 2021.