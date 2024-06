Attualità "Per il lavoro ci metto la firma". Incontro al Circolo Arci di Manciano 14 giugno 2024

Manciano: Sabato 15 giugno dalle 17.00 al Circolo Arci di Manciano incontro con Lorenzo Centenari (SPI-CGIL Grosseto) che spiegherà i motivi, i quesiti e l’importanza della campagna referendaria promossa dalla CGIL "Per il lavoro ci metto la firma". Sarà presente anche il Consigliere comunale Antonio Camillo per l'autenticazione delle firme. Nella motivazione della campagna referendaria si legge: "Il lavoro deve essere tutelato perché è un diritto costituzionale. Deve essere sicuro perché di lavoro si deve vivere e non morire. Deve essere dignitoso e perciò ben retribuito. Deve essere stabile perché la precarietà è una perdita di libertà".

