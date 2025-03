Cultura Per il ciclo Cinema d'Autore: "Io sono ancora qui" di Walter Salles 24 marzo 2025

"Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra": Cinema Astra, 27 marzo 2025 ore 19.00 Follonica: Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra", presso il Cinema Astra di Follonica, questa settimana verrà proiettato "Io sono ancora qui" di Walter Salles, con Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Valentina Herszage, Maria Manoella. Una famiglia vittima del regime dittatoriale brasiliano ad inizio anni '70. Eunice resta d’improvviso senza suo marito Rubens, sola e con cinque figli, costretta a reinventarsi per proteggere i suoi cari e disegnare un futuro diverso da quello che la società le prospetta. La toccante storia di una donna che non si è mai arresa. Film vincitore dell'Oscar 2025 quale miglior film internazionale. Per conoscere la programmazione di tutti i film all'Astra: Whatsapp - inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945 oppure seguire il Gruppo Facebook

