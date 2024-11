Pensi che andare a correre sia un’attività noiosa?

Se sono ormai mesi o anni che vai regolarmente a correre, come tanti, anche tu forse avrai perso l’entusiasmo iniziale. In questo articolo ti indicheremo alcuni semplici step che ti aiuteranno a ritrovare la passione per un’attività tanto importante come la corsa.

La prima volta che indossi le scarpe da running non ha eguali; l’adrenalina è a mille e la soddisfazione che provi a fine sessione non ha prezzo. La fase più difficile, tuttavia, è quella di mantenimento: trascorse le prime settimane o i primi mesi, arriva il bello. In questo arco di tempo dovrai impegnarti duramente per assicurarti che la tua prima corsa non sia anche l'ultima!

1. Non trascurare i segnali del tuo corpo

Per quanto questo suggerimenti suoni come un banale luogo comune, in realtà è una strategia vincente.

Se hai appena terminato la tua prima sessione di corsa, tieni a mente e fissa le sensazioni che hai provato da lì in avanti. Ti faceva male ogni singolo muscolo del corpo, a stento riuscivi a muovere le gambe e salire le scale ti sembrava quasi un'impresa sovrumanamente titanica? Non c’è nulla di strano!

D’ora in poi, non trascurare le fasi di riscaldamento e stretching dinamico. Di questo passo, anche quando ti capiterà di avvertire indolenzimento a livello muscolare, la cosa non ti scoraggerà e ti spingerà anzi ad andare a correre per sbarazzarti dell’acido lattico accumulato.

2. Tieni d’occhio i progressi

Per monitorare i progressi esistono vari modi; scegli quello più pratico e che più si confà alle tue esigenze!

Ad alcuni piace tenere una sorta di diario, in cui poter annotare informazioni dettagliate sulle singole sessioni di corsa. Altri, invece, preferiscono la tecnologia e si affidano dunque all’utilizzo di app ad hoc in grado di calcolare statistiche dettagliate corsa dopo corsa. Questo, nel lungo termine, ti motiva a non mollare la presa, in quanto ti permette di vedere i progressi raggiunti invogliandoti a fare ancora meglio.

Se il tuo obiettivo è la perdita di peso, inoltre, esistono alcune app che ti permettono anche di scattare dei selfie che vengono poi salvati in memoria. In seguito, potrai osservare il prima e il dopo per trovare le differenze. Noi ti suggeriamo anche di tenere traccia delle tue misurazioni corporee per effettuare misurazioni più attendibili e accurate.

Conclusioni

La corsa, in fin dei conti, non è quindi un’attività fisica noiosa e stereotipata. Giù seguire questi semplici consigli ti permette di viverla come uno sport sempre entusiasmante poiché ricco di sfide quotidiane nel lungo termine.

Questa tipologia di approccio, ad esempio, è imprescindibile per chi vuole partecipare a una maratona, ma è comunque efficace anche solo per chi desidera non mollare la presa e ritrovare l’entusiasmo iniziale.

(foto www.pexels.com )