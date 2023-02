Politica Pd verso il congresso: Emiliano Fossi sarà in provincia di Grosseto 7 febbraio 2023

Redazione Grosseto: Venerdi 10 febbraio, l'On. Emiliano Fossi, candidato segretario del Partito Democratico della Toscana, sarà in provincia di Grosseto, accompagnato dall'On. Giuseppe Provenzano, vicesegretario nazionale del Partito Democratico. Le iniziative in programma sono: ore 11:30 - Grosseto, libreria Palomar. in Piazza Dante, conferenza stampa e presentazione della candidatura di Emiliano Fossi e della sua piattaforma politico-programmatica; ore 16:00 - Niccioleta, passaggio al cippo commemorativo della strage nazifascista dei minatori; ore 17:30 - Massa Marittima, presso il Bike Garage, in via Butigni, (angolo Piazza Garibaldi), incontro pubblico a sostegno di Emiliano Fossi, a segretario regionale del PD, e di Elly Schlein, a segretaria nazionaledel PD, in previsione delle primarie del 26 febbraio; ore 20.00 - Follonica, pizzeria La Pizzina (piscina comunale) Via Sanzio, cena aperta a iscritti e elettori del Partito Democratico.



