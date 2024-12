Pd. Federico Badini, nominato membro del Consiglio nazionale di Anci

La segreteria provinciale del Partito Democratico esprime soddisfazione e augura buon lavoro a Badini

Grosseto: “Esprimo grande soddisfazione e apprezzamento, a titolo personale e a nome di tutta la segreteria provinciale del Partito Democratico di Grosseto per la recente nomina di Federico Badini nel Consiglio nazionale di ANCI. – commenta Giacomo Termine, segretario provinciale PD – L’associazione, che riunisce e rappresenta i Comuni italiani, riveste un ruolo cruciale nel promuovere il dialogo tra le istituzioni e nel garantire la voce delle comunità locali nel panorama nazionale. Federico Badini, che attualmente è consigliere comunale e capogruppo di Maggioranza nel Comune di Castel del Piano, oltre che presidente dell’assemblea territoriale del PD della Provincia di Grosseto, saprà rappresentare con competenza e passione il nostro territorio”.

“Questa nomina - prosegue il segretario PD Giacomo Termine - è il giusto riconoscimento per l’impegno all’interno del partito e per gli anni di dedizione che Federico Badini ha dimostrato verso la comunità e il territorio provinciale tutto. Sono certo che, grazie alla sua esperienza e alla sua capacità di ascolto, saprà farsi portavoce delle istanze locali e apportando un contributo di valore all’interno del Consiglio nazionale di Anci. A lui va il nostro più caloroso augurio di buon lavoro”.

"Sarà un onore rappresentare tutta la provincia di Grosseto. – dichiara Federico Badini - Per me questo incarico è soprattutto un'opportunità concreta. Primo obiettivo: imparare e crescere, per restituire questo valore nel mio impegno quotidiano per la comunità. In secondo luogo, sarà fondamentale fare squadra con chi, come me, rappresenta territori spesso considerati periferici. Insieme, vogliamo cambiare il copione: alzare la mano e dire forte e chiaro 'Ci siamo anche noi!'. Non si tratta solo di farsi vedere, ma di dimostrare che territori come il nostro hanno voglia di cambiare."