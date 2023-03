Attualità PCTO: la classe 4A Servizi Commerciali Web Community Manager in Stage 20 marzo 2023

20 marzo 2023 121

121 Stampa



Redazione Grosseto: Nella settimana tra il 6 e il 10 marzo, si è concluso lo stage degli studenti della 4A Servizi Commerciali Web Community Manager presso gli uffici del Comune di Grosseto. Gli stagisti, assegnati al Servizio Attività Produttive e Commercio, al Servizio Entrate, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio Servizi Informatici, sono stati seguiti dai tutor di riferimento e relazionati da funzionari e istruttori comunali. Hanno potuto così acquisire conoscenze e competenze in ordine all’organizzazione e al funzionamento dell’ente, alle attribuzioni degli organi politici, alle funzioni e alle competenze degli uffici amministrativi e alle attività quotidianamente svolte dal Comune.

Lo stage ha alternato momenti di approccio teorico, con chiarimenti relativi alla normativa di riferimento e ai procedimenti di competenza degli uffici coinvolti, a momenti di tipo pratico, con la possibilità per gli stagisti di simulare l’esercizio di specifiche attività degli uffici comunali. In definitiva, quindi, gli studenti hanno potuto guardare all’attività della Pubblica Amministrazione da una prospettiva diversa. Un’importante esperienza per gli studenti impegnati nel PCTO, che ha dato loro modo di guardare al mondo del lavoro nella Pubblica Amministrazione ed avere contezza di un’ulteriore possibilità di scelta nel percorso lavorativo da intraprendere al termine degli studi.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità PCTO: la classe 4A Servizi Commerciali Web Community Manager in Stage PCTO: la classe 4A Servizi Commerciali Web Community Manager in Stage 2023-03-20T17:15:00+01:00 228 it PCTO: la classe 4A Servizi Commerciali Web Community Manager in Stage presso gli uffici del Comune di Grosseto PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-stage-comune-gr-2023.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-stage-comune-gr-2023.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 20 Mar 2023 17:15:00 GMT