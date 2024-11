Finanza PAYBACK, il Consiglio regionale approva la mozione a sostegno delle imprese 1 novembre 2024

Firenze: “Accogliamo positivamente l'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Toscana della mozione riguardante il meccanismo di payback per i dispositivi medici - dichiara Massimo Rambaldi, presidente ASFO Toscana, aderente a FIFO Confcommercio - Tale mozione rappresenta un passo importante, poiché impegna la Giunta a sollecitare il Governo nell’adozione di misure che assicurino risorse certe alle Regioni, proteggendo al contempo la stabilità delle imprese fornitrici di dispositivi medici”. “Senza interventi di supporto - prosegue Rambaldi - il meccanismo del payback rischia di gravare pesantemente sulle nostre aziende, soprattutto su quelle più piccole.” “Il Consiglio regionale – aggiunge il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni - ha offerto un assist importante alle istanze portate avanti da Asfo Confcommercio Toscana a nome di tante imprese che stanno rischiando la sopravvivenza, con gravi ripercussioni sull’occupazione. Contiamo ora che la Giunta faccia propria la sensibilità del Consiglio e si impegni a perorare la causa presso il Governo”. “È incoraggiante - conclude il presidente di Asfo Toscana Rambaldi - vedere il Consiglio della Regione Toscana promuovere un’iniziativa che garantisca equilibrio e sostenibilità al settore. Ecco perché non solo appoggiamo questa scelta, ma invitiamo le singole Regioni a farsi portavoce, insieme alle associazioni di categoria, delle difficoltà che le aziende stanno vivendo a livello locale. La nostra Federazione si sta battendo da mesi per l’istituzione di un tavolo di crisi con il Governo, ma, nonostante i nostri appelli ai ministeri e alla Presidente Meloni, ad oggi restiamo ancora un comparto inascoltato”.

