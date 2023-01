Pattinaggio: il ROLLER FLY, primo classificato al Trofeo Nazionale ACSI

Acquapendente: “I nostri più sinceri complimenti alle atlete della ASD ROLLER FLY, prime classificate al Trofeo Nazionale ACSI, gruppi spettacolo "Befana sui pattini" Perugia 2023”. Arrivano nella mattinata di sabato 7 gennaio le congratulazione della Sindaca di Acquapendente Alessandra Terrosi a coloro che hanno regalato sportivamente parlando una giornata epifanica tutta da incorniciare ad Acquapendente.

Nel riuscitissimo evento svoltosi al Palabarton di Perugia sotto la perfetta regia organizzatrice dello Skating Club Ponte San Giovanni emozioni e commozione da parte di tutti i partecipanti per ritornare dopo due anni di interruzione covid ad una celebrazione molto sentita. Pattinaggio ma non solo: grandi ospiti, fantastiche sorprese ed una calza della Befana per tutti i bambini.