Patrizio La Pietra in visita nel grossetano per incontrare i produttori di olio

Grosseto: Nella mattinata del 15 novembre il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e sovranità alimentare, Patrizio La Pietra, si è recato nel territorio grossetano per incontrare il Collegio Toscano degli Olivicoltori OL.MA. e visitare alcune importanti realtà produttive. Il sottosegretario La Pietra è stato accompagnato dalla senatrice Simona Petrucci e dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Luca Minucci. “Ringrazio di cuore il sottosegretario La Pietra – dichiara la senatrice Petrucci - non tanto per essere stato qui oggi, a incontrare aziende e associazioni nel campo della produzione di olio, quanto per l’attenzione costante del governo nei confronti del tessuto socio-economico del nostro territorio. La sua presenza qui oggi è un segnale di attenzione verso le nostre eccellenze locali, ma soprattutto rappresenta un passo concreto per tutelare le aziende del settore e promuovere il made in Italy, valorizzando la qualità e la tradizione che caratterizzano il nostro olio. È fondamentale supportare queste realtà, affinché possano continuare a crescere e contribuire all'economia locale, mantenendo alto il prestigio dei prodotti italiani sia a livello nazionale che internazionale.” “Sono stato felice – ha commentato il sottosegretario La Pietra – di ritrovarmi a stretto contatto con i produttori di olio del grossetano, che rappresentano e valorizzano ogni giorno il cuore pulsante della qualità e della tradizione italiana. È nostro dovere sostenere queste realtà e garantire che il loro lavoro venga costantemente tutelato, così da crescere ancora di più e affrontare al meglio le sfide del mercato”.

