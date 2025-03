Pastore maremmano cade in un fossato, recuperato dai Vigili del Fuoco

Scansano: Intervento, nel tardo pomeriggio di ieri, nei pressi di Montorgiali nel Comune di Scansano, per il recupero di un pastore maremmano caduto accidentalmente all’interno di un fossato completamente invaso da una fitta vegetazione.

La prima partenza del comando di Grosseto, una volta rintracciato l’animale, ha lavorato a lungo per creare una strada tra la fitta vegetazione. Il recupero dell’animale è stato particolarmente difficoltoso perché il cane, probabilmente anziano e provato, non era in grado di camminare con le proprie zampe quindi la squadra dei vigili del fuoco lo ha preso in braccio e riconsegnato al proprietario Sul posto, per le valutazioni mediche dell’animale, era presente un medico veterinario del centro di recupero animali selvatici di Semproniano.