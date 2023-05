Passalacqua: Scarlino liquida Alberese (3-1) e raggiunge Atletico Maremma al vertice

Ultima gara del girone C



Grosseto: Archiviata la seconda partita del girone c della 48. coppa Passalacqua, riservato alla categoria juniores nel corso di svolgimento sull'impianto “Frida botticelli Brogelli”, protagoniste Scarlino e Alberese. Le due formazioni hanno dato vita ad una gara quanto mai interessante soprattutto sul piano tecnico. Entrambe miravano alla conquista dell'intera posta, per tenere il passo dell'Atletico Maremma, attualmente leader e protagonista nel debutto di una prestazione esemplare.





Grandi schermaglie nella prima parte di gara dove però nessuna delle due squadre è riuscita a passare in vantaggio e conclusosi di fatto a reti bianche. Lo Scarlino a cambiato decisamente volto all'inizio della ripresa cercando la via del gol senza peraltro riuscirvi. Va detto comunque che l'Alberese aveva dato vita ad una partenza fulminante quanto sfortunata quando al 3' Franceschi con bel colpo di testa colpiva il palo con Bezzecoli battuto. La squadra di Andrea Telesio, alzava il ritmo, più decisa, è riuscita a passare, con Mancinelli al 13', per poi firmare il raddoppio al19'. Alberese reagiva e al 25' riusciva ad accorciare le distanze con Turchetti. Per poi successivamente tentava ancora a più ripresa di accattare, alla ricerca del pareggio ma era lo Scarlino che nel recupero andava in gol con Felici chiudendo di fatto la partita, incamerando i primi tre punti del torneo e raggiungendo al vertice l'Atletico Maremma.





ALBERESE-SCARLINO 1-3

ALBERESE: Conti, Mazzocco, Troiano, Bigoni, Mancini, Hoxha (26' st Serangeli), Franceschi (42' st Sarita), Ionescu, Calzolani (22' st Pecciarini), Turchetti, Bocchi (32' st Diagne). A disposizione: Sassatti, Stefi, Pavin, Casoli. Allenatore: Enrico Piccioni.

SCARLINO: Buzzegoli, Cassi, Dani, Antonini, Milani, Morabito, Poli, Sacchelli (32' st Barbosa), Mancinelli (20' st Felici), Cioni, Piazza. A disposizione: Musetti, Venturi, Fortunato, Pietrini, Germano, Frati. Allenatore: Andrea Telesio.

ARBITRO: Alessandro Maretti; 1° assistente Roberto Bocchi, 2° assistente Leonardo Giuliarini.

RETI: 13' st Mancinelli, 19' st Mancinelli, 25' st Turchetti, 50' st Felici.

NOTE: ammoniti Mazzocco, Dani, Antonini, Poli. Calci d'angolo 2-3.

foto Giacomo Aprili