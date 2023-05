Passalacqua: il Piombino mata Paganico e chiude 5-2. Gara bella e piacevole

Grosseto: Vigorosa, agonisticamente mai in flessione, senza soste e divertente. Questi, in sintesi, gli ingredienti, che hanno condito il successo (2-5) dell'Atletico Piombino sul Paganico, interpreti di una gara a tratti anche appassionante. Sorridono i ragazzi di mister Serena per i tre punti incassati, non si deprimono quelli del tecnico Biagiotti consapevoli di aver incrociato una formazione tecnicamente superiore senza abbassare la testa dando vita ad un gioco apprezzabile e valido.







Si avverte subito che sarà una sfida pungente. Il Piombino (neroazzurro) cerca la profondità con scambi a terra veloci, il Paganico (bianco) risponde con grande movimento e sicurezza. Pur tenendo il volante della gara il Piombino non trova lo spiraglio giusto per colpire, i bianchi si stringono e ripartono. Il vantaggio, improvviso, del Paganico giunge al 28' da una punizione calciata da Bruni, che sorprende Gasperini. Nemmeno un giro d'orologio e Ricci pareggia, è il 29'. Il tempo si chiude (1-1) con altre incursioni da una parte e dall'altra.

L'inizio della ripresa è pirotecnico. L'Atletico va in gol su rigore trasformato da Barchi al 2', Gentili allunga al 5' (1-3), Gentili accorcia al 7' (2-3), palo del Piombino al 15'. Partita brillante e scoppiettante. Ricci, è il 17', arrotonda sul 2-4 ma il Paganico resta vivo. Traversa dei neroazzurri (30'), rete dei bianchi al 39' con Regoli (2-5). Nel recupero il Paganico coglie il palo (48'). Finisce così.

Questa la classifica del girone B: Atletico Piombino 4, Fonteblanda 3, Invictasauro 1, Paganico 0. Restano da giocare: Invictasauro – Fonteblanda (lunedì 22 maggio), Atletico Piombino – Fonteblanda (giovedì 1 Giugno), Invictasauro – Paganico (venerdì 2 giugno).

Paganico – Atletico Piombino 2-5 (1-1)

PAGANICO: Fantoni, Diani, Norgini (6' st Martellini), Castelli, Pogorelli, Nastro, Piraino, Vecchieschi (1' st Cherubini), Borracelli (20' st Radi), Bruni (31' st Vincelli), Ercoli (11' st Pasquariello). A disposizione: Pardini, Cipriani, Marziali. Allenatore: Marco Biagiotti.

ATLETICO PIOMBINO: Gasperini, Rossi (36' st Chtmi), Barchi, Talocchini, L. Battaglini, Brizi, Gentili (31' st T. Battaglini), Diagne (22' st Patara), Ricci (27' st Regoli), Topi, El Bouhlali (11' st Znaidi). A disposizione: Tondellini, Insolia, Campani. Allenatore: Mirko Serena.



ARBITRO: Riccardo Tobaldo; 1° assistente Francesco Signori, 2° assistente Raffaele Lampedusa.

RETI: 28' Bruni, 29' Ricci; 2' st Barchi (rig.), 5' st Gentili, 7' st Bruni, 17' st Ricci, 39' st Regoli.

NOTE: nessun ammonito. Calci d'angolo 2-9. Recupero: 1' + 5'.

(foto Giacomo Aprili)