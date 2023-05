Passalacqua: Follonicagavorrano travolge Virtus Amiata e va in testa al girone

Grosseto: Tutto secondo copione nella la seconda giornata del girone D della 48° Coppa Bruno Passalacqua, il torneo giovanile in corso di svolgimento sul terreno del “Frida Bottinelli Brogelli”.



Di fronte il Follonicagavorrano opposto al Virtus Amiata, entrambe le formazioni alla ricerca di un risultato positivo in vista di una possibile qualificazione.

La squadra di Callai, testa di serie del girone D, cercava in questa partita il visto per la qualificazione, dopo un debutto in sordina con il Sant'Andrea. Trivelli e soci hanno dimostrato una grande superiorità nei confronti della formazione amiatina, quanto mai spavalda nelle prime battute per poi crollare sotto i colpi del Follonbicagavorano che con il passare dei minuti ha finito per maramaldeggiare a suo dei gol nei confronti della banda di Luca Corbari, dominando in lungo e largo surclassando gli avversari, rifilandogli una vendemmia di reti e chiudendo la gara sul punteggio di 10 a 0.

Un verdetto del resto annunciato in quanto a superiorità ma non di queste proporzioni. Un successo che ha permesso al Follonicgavorrano di conquistare il primo posto nel girone D avvicinandosi alla qualificazione, mentre il Virtus Amiata, aimè esce di scena anzitempo.

Sono bastati pochi minuti al Follonbicagavorrano per dimostrare la propria superiorità. Già all'11' Giovannucci ha sfiorato il gol poi, ci ha pensato Cerrato ha primeggiare, realizzando in appena 5' una bella doppietta, al 14' e al 19'. Virtus Amiata sorpreso dalla forza degli avversari non reagiva più di tanto e finiva per subire il terzo gol ad opera di Giovannucci al 22'.

Poi in un azione convulsa, la sfera finiva sul braccio di Moscarini ( non intenzionale) e l'arbitro concedeva con troppa benevolenza un calcio di rigore che al 28' Menga trasformava.

Tema della gara non cambiava e nella seconda parte della gara Cerrato colpiva ancora, realizzando una bella tripletta. Il Follonicagavorrano dilagava tambureggiando a sol di gol e con Cret andava a segno per la sesta volta ( 8') , quindi andava in gol ancora con Tosi ( al 13'), di nuovo con Chaatbi ( al 18')., quindi ancora con Perillo ( al 26) e con Papini ( 40). Una esaltante serata per il Follonicagavorrano, mentre grande amarezza per gli gli amiatini. C ala il sipario su un confronto senza storia

La coppa Passalacqua torna in campo domenica 28 a chiusura della seconda giornata, con il confronto tra sant'Andrea e Argentario, inizio ore 21,15.





VIRTUS AMIATA 0 - FOLLONICAGAVORRANO 10

VIRTUS AMIATA: Ciocci, Cellini, Zynda (dal 1' del st Rranya), Mattii, Silvestrini, Moscarini, Tosi, Kini, Martini, Franci, Duchi (dal 4' del st. Zynda). A disposizione: Chars, Rranya, Magnani. Allenatore Luca Coirbari.

FOLLONICAGAVORRANO: Turrini, Bellini,Chelli (dal 20' del st. Mogavero), Papini, Battistelli (dal 14' del st. Cappellini), Chaatbi, Trivelli, Cret, Cerrato (dal 9' del st. Giannoni), Giovannucci (dall'8' del st. Dargenzio), Menga (dal 14'del st. Perillo). A disposizione: Comparini, Cappellini, Ferri, Dargenzio, Olivato, Mogavero, Perillo, Tosi, Giannoni. Allenatore Federico Callai.

ARBITRO: Nicolò Bernardo; assistenti Miguel Bethencout, Luca Fredianelli della sezione Aia di Grosseto.

RETI: al 14' e 19' Cerrato, al 22' Giovannucci, al 28' Menga su calcio di rigore. Nella ripresa al 7' Cerrato, al 13' Cret, al 13' Tosi, al 18' Tosi, al 26' Perillo, al 40' Papini.

CALCI D'ANGOLO: 4 a 2 per il Follonicagavoranno

NOTE: ammoniti Cellini, Zynda.





(foto Giacomo Aprili)