Passalacqua: Follonicagavorrano conquista la finalissima del torneo

Completato il quadro della finale. Grande prestazione della banda di Callai, dominatrice della gara che si decide nel secondo tempo. La finale si giocherà venerdì 23 giugno alle ore 21:15



Grosseto: Un Follonicagavorrano incontenibile, grazie ad una prestazione esaltante ha schiacciato il Venturina, imponendosi per 3-0 e conquistando la finalissima della 48° Coppa Passalacqua.

La squadra di Callai affronterà nella finale l'Invictasauro in un confronto che si presenterà molto spettacolare , con due squadre che fino ad oggi, hanno espresso un gran gioco, frizzante e brillante, quindi sarà uno spettacolo vedere all'opera queste due squadre che hanno dato vita ad una torneo molto affascinante e brioso

Ancora, una grande cornice di pubblico, a fatto da degna cornice ad una semifinale che si presentava molto incerta, che poteva essere considerata come una vera e propria finale. Gli sportivi, addetti ai lavori, organizzatori con in testa patron Francesco Luzzetti, hanno potuto assistere che si presentava dal pronostico molto incerto, arrivate entrambe alle semifinali con tutte le carte in regola per arrivare al grande obiettivo finale, vale a dire staccare il visto per la finalissima e per fare coppia con l'Invictasauro.

Pronti via, con il Follonicagavorrano che ha preso sin da subito il comando della gara, bloccando sul nascere le manovre dei biancelesti di Giacomini.

La squadra di Callai, non ha perso tempo pressando il Venturina, per tutta la partita impedendo a quest'ultima di reagiare o quando meno di cercare di impostare il proprio gioco, brillante e spumeggiane che avevamo potuto ammirare fino a questa sera. Venturina bloccata in tutto e per tutto, impotente a reagire, resistendo per tutto il primo tempo, terminato a reti inviolate.

Dobbia dire che il Venturina ha deluso le aspettative, dopo la bella performance messa in luce dopo la vittoria sul Grosseto,squadra scarica e priva di energie, un Venturina assente.

Questo comunque non toglie nulla sul Follonicagavorrano, squadra decisamente in crescita, che già in precedenza aveva messo in mostra un gran gioco e con tutte le carte in regola per andare avanti e così è stato.

Il Venturina vista stasera, è stata una brutta copia di una formazione sempre disposta a costruire.

La seconda parte della gara non cambia musica con il Follonicagavorrano che domina senza sosta e al 19' passa in vantaggio con Cerrato, per poi raddoppiare al 29' su calcio di rigore con Cret. Sul finale gloria anche per Papini che va in gol al 43'.

Adesso la parola alla finalissima che si svolgerà venerdì 23 alle ore 21,15.





FOLLONICAGAVORRANO 3 - VENTURINA O

VENTURINA: Donati, Canessa (14' st Calò), Tassi (20' st Sovran), Pontilunghi, Mori, Lolini, Neri, Romagnoli (25' st Miele), Cozzolino (37' st Guazzelli), Di Dato, Bertini. A disposizione: Pallini. Allenatore: Dario Giacomini.

FOLLONICAGAVORRANO: Turini, Chelli (31' st Mogavero), Bellini, Olivato (16' st Miccoli), Battistelli (27' st Cappellini), Ferri, Papini, Cret, Cerrato (24' st Giannoni), Giovannucci, Menga (39' st Milo). A disposizione: Comparini, Gambineri, Grassini, Palandri. Allenatore: Federico Callai.

ARBITRO: Bethencourt Miguel Alessandro Cagnani; 1° assistente Rocco Introcaso, 2° assistente Raffaele Lampedusa.

RETI: 19' Cerrato, 29' Cret (rig.), 43' Papini.

NOTE: calci d'angolo 6-5. Recupero: '.





Prima dell'inizio sono stati consegnati riconoscimenti ai fotografi che hanno immortalato il torneo: Giacomo Aprili (Nazione e fotografo ufficiale del Passalacqua), Mario Spalletta e Piero Parricchi.

(foto Giacomo Aprili)