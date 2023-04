Pasqua in Pediatria con le uova di cioccolato della Misericordia di Grosseto

Grosseto: Hanno deciso di consegnarle proprio la domenica di Pasqua le uova di cioccolata che i volontari della venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto hanno donato ai bambini in pediatria e al pronto soccorso pediatrico.



“Tutti conoscono gli sguardi illuminati e la felicità dei bambini quando scartano l’uovo di Pasqua per mangiare il cioccolato e cercare la sorpresa! E’ questa la speranza dell’Arciconfraternita e dei tanti suoi volontari che hanno reso possibile il progetto, quella di regalare un piccolo momento di gioia in un giorno di festa anche all’interno di un luogo di cura – spiega Edoardo Boggi, governatore Misericordia di Grosseto - Ognuno di noi ha di fatto una responsabilità sociale nel costruire la propria comunità: il volontario la interpreta con la forza della sua presenza perché il volontariato è uno stile di vita che sa esprimere la propria solidarietà stando dalla parte di chi manifesta un bisogno e l'Arciconfraternita di Misericordia è da sempre impegnata in progetti e iniziative di solidarietà grazie al coinvolgimento di professionisti e volontari che operano sul territorio per dare il loro contributo a rendere questo mondo un posto migliore. Lo scopo ultimo della Misericordia nonché il principio ispiratore della sua attività rimane infatti il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche volte alla cura ed all’aiuto del prossimo”.

“A ogni manifestazione di generosità verso i bambini che curiamo, restiamo incantati, così come lo sono rimasti i bambini che domenica scorsa, giorno di Pasqua, hanno ricevuto il dolce e colorato pensiero della Misericordia che ringrazio sentitamente – afferma Susanna Falorni, direttrice Pediatria e Neonatologia - Un gesto semplice che ha in sé il potere di fare la differenza in un giorno di festa che per i piccoli che si trovavano in ospedale non é stato consueto".