Parte il Festival del cavallo a Grosseto il 14, 15 e 16 ottobre, all’ippodromo

Festival del cavallo a Grosseto il 14, 15 e 16 ottobre, all’ippodromo del Casalone per i 30 anni di Atlante Srl

Grosseto: L’ippodromo del Casalone di Grosseto in via eccezionale riapre le sue porte per ospitare il Festival del Cavallo venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre. Tre giorni di iniziative per entrare in contatto con il meraviglioso mondo del cavallo, attraverso l’esibizione dei butteri, la fattoria didatica e il giro sui pony per i più piccoli, la vetrina degli stalloni maremmani, il campionato nazionale di morfologia Anam e la finale del campionato maremmano di salto a ostacoli. Venerdì 14 ottobre l’evento apre alle 18 e 15 con un’anteprima dell’esibizione dei butteri della Maremma, seguirà alle 19 e 30 un momento di intrattenimento con il Conte Max.

Il Festival del Cavallo è ideato e finanziato dalla società Atlante srl di Giovanni Lamioni, azienda leader nel settore dell’edilizia, del restauro e della formazione, per celebrare i trenta anni di attività, condividendo questo importante traguardo con la città di Grosseto. Il festival gode del sostegno di due sponsor: Distretti Ecologici e Supermercati Conad di Grosseto ed è organizzato con la collaborazione delle associazioni Oikos onlus, Country Paradise, l’associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Maremmana e CIAM.

“Grazie ad Atlante srl, finalmente, riportiamo a Grosseto e in un luogo speciale come l’ippodromo del Casalone, la Mostra Nazionale del Cavallo Maremmano. - afferma Paola Tonelli, direttrice Anam, Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Maremmano –Negli ultimi anni questo evento molto atteso dagli appassionati di questa razza autoctona si è svolto sempre nel viterbese. Inoltre, all’interno del Festival del Cavallo, si svolgerà anche la IV tappa del Campionato Nazionale di Morfologia Anam 2022, che prevede una valutazione morfologica suddivisa su più categorie: dai puledri, alle fattrici, fino alla passerella degli stalloni, per pubblicizzare i riproduttori migliori. I primi due classificati per ogni categoria avranno diritto a partecipare alla Fiera dei Cavalli di Verona, altra manifestazione molto importante, per contendersi il Best in Show. Al Festival del cavallo sarà possibile ammirare anche la disciplina del salto a ostacoli: si svolgerà, infatti, all’ippodromo di Grosseto la finale del Campionato Maremmano di Salto a Ostacoli. Faranno da contorno le esibizioni dei butteri per rappresentare l’aspetto più tradizionale del legame tra il cavallo e il nostro territorio. Come appuntamenti collaterali avremo due eventi formativi molto importanti: il sabato alle 16 Anam incontra gli allevatori, mentre la domenica si terrà l’aggiornamento degli esperti di razza, nel quale sarà gradita comunque la partecipazione degli allevatori e di tutti gli interessati.”

“Atlante srl per la sua festa di compleanno ha pensato di organizzare degli eventi speciali per la città di Grosseto – afferma Giovanni Lamioni – siamo partiti con Principina in Mongolfiera, abbiamo proseguito con il Festival del Cavallo e a dicembre ci sarà la presentazione del libro fotografico di Francesco Minucci “Per nascita e per scelta”, realizzato con il sostegno economico di Atlante srl. Quando Daniela Vignali, presidente di Country Paradise mi ha proposto il Festival del Cavallo non ci ho pensato due volte a dire di sì, perché organizzare nel capoluogo una iniziativa legata al cavallo maremmano è quanto di più pertinente ci possa essere per il nostro territorio. Il cavallo è sempre stato e deve continuare ad essere uno dei messaggeri della Maremma nel mondo. E quindi abbiamo accettato di sostenere l’evento e di regalarlo alla città. Insieme ad Atlante hanno contribuito alla realizzazione del Festival gli sponsor Distretti Ecologici e Supermercati Conad di Grosseto che ringraziamo per il sostegno.”

Per partecipare al Festival del Cavallo è necessario iscriversi gratuitamente all’associazione Oikos onlus. Le iscrizioni saranno effettuate all’ingresso dell’Ippodromo del Casalone nei giorni della manifestazione.

Programma dettagliato della manifestazione

Venerdì 14 ottobre

ore 18.15 Anteprima intrattenimento da parte dei Butteri della Maremma

ore 18.45 Aperitivo e degustazioni solidali (i proventi saranno devoluti alla Oikos Onlus)

ore 19.30 Intrattenimento a cura del Conte Max

Sabato 15 ottobre

Dalle 9.30 alle 15.30 XLII Mostra nazionale del cavallo maremmano

Presentazione dei cavalli e svolgimento della IV Tappa del campionato Nazionale di morfologia ANAM 2022

in contemporanea Vetrina degli stalloni maremmani. I migliori riproduttori sfileranno in tutta la loro bellezza

Dalle ore 9. 00 alle ore 17.00 Finale Campionato maremmano di salto a ostacoli -46° edizione

Domenica 16 ottobre

Dalle ore 9 alle ore 17 Campionato salto a ostacoli

in contemporanea Vetrina degli stalloni maremmani. I migliori riproduttori sfileranno in tutta la loro bellezza

ore 11.00 Premiazioni mostra del cavallo maremmano

Attività collaterali

Sabato

Dalle 16 alle 18 L’Associazione Nazionale Cavallo Maremmano incontra gli allevatori

Domenica

ore 14.30 Corso di aggiornamento per gli esperti di razza Cavallo maremmano a cura di Associazione Nazionale Cavallo Maremmano, aperti agli allevatori e agli interessati

Sabato e domenica

Alle ore 12, alle 16 e alle 17.30 esibizioni equestri a cura di Associazione Butteri della Maremma, Associazione Butteri dell’Alta Maremma, Associazione Cavalieri della Maremma, Cuor di Maremma, Butteri della Fattoria di Pomonte.

Durante le due giornate Fattoria didattica a cura della Oikos onlus con giro pony, laboratori per bambini.

Domenica

ore 10.00 sfilata canina Bellezze a 4 zampe - premio Zampa corta, zampa media e zampa lunga - a cura di Oikos Onlus. Iscrizioni sul posto dalle ore 8.30, premiazione ore 12.

ore 18.00 esibizione scuola di ballo a cura di Real FA Dance Accademy.