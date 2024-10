Parte il 5 ottobre da Roccatederighi una nuova rassegna culturale regionale

Roccatederighi: Gli alberi saranno il simbolo di una scrittura, anche nella diversità dei generi letterari, rivolta comunque a una ambientazione ecologica. Si tratta di un vero e proprio tam-tam, dal castagno dell'alta Maremma all'acero della campagna pisana. Il castagno sarà, quindi, l'albero rappresentativo dell'alta Maremma e, a partire dalle ore 16:00, in Via Roma 12, la Alberti illustrerà il nuovo progetto e presenterà il romanzo di prossima uscita: Casale Tempesti l'ultima occasione (Effigi), in cui proprio un antico casale in alta Maremma fa da sfondo alle vicende di un gruppo di persone, che approdano lì dopo una serie di disavventure personali. Un romanzo, questo, scritto a dieci mani da Paola Alberti con alcune allieve dei suoi corsi di scrittura creativa, uno dei quali è anche a Grosseto, nella sala-biblioteca di Essenza, il locale in Piazza Esperanto.



Gli incontri continueranno, il 19 ottobre, in un altro borgo toscano, a San Martino Ulmiano, nel comune di San Giuliano Terme (Pisa), con la presentazione del romanzo del commissario capo Marco De Franchi Il maestro dei sogni (Longanesi).

Letture a cura dell'attore della Compagnia del delitto Carlo Emilio Michelassi.