Pareggio a Pontedera per i Giovanissimi regionali Under 15 del Grosseto

Grosseto: Sul campo di Pontedera, le squadre del Bellaria e del Grosseto hanno dovuto lottare anche contro il vento di tramontana che non rendeva semplice giocare. Nel primo tempo il Grosseto, con il vento contrario, fatica per i primi 20' nel portare il pallone nella metà campo difesa dal Bellaria. In questa fase della partita, la squadra di casa passa in vantaggio, al 15' su calcio di punizione battuto dalla fascia sinistra, all'altezza dell'aria di rigore. Il pallone finisce nell'aria piccola e da due passi Manuelli mette in rete. I ragazzi di De Masi, prese le misure soprattutto al vento,si portano numerose volte in avanti e al 27' sembra fatta. Punizione battuta dalla tre quarti da Berardone. Arriva il solito Mussio che insacca con un bel colpo di testa, ma il direttore di gara annulla per fuori gioco.Tre minuti dopo stessa occasione per Mussio,che quasi a botta sicura manda sul fondo.



Nel secondo tempo il Bellaria si chiude, cercando di portare a casa il risultato. Il Grosseto sotto di una rete, continua ad attaccare senza però impensierire gli avversari. Quando ormai, sembra che la partita sia giunta al termine, il solito Margiacchi conquista una punizione al limite dell'aria. Vongher va sulla palla e con una pennellata sopra la barriera insacca sulla destra di Musella. Il pareggio dei biancorossi arriva in pieno recupero. Il Grosseto conquista un punto d'oro, vista la mole di gioco prodotta e forse il pareggio sta un po stretto ai maremmani.

G.S.Bellaria Cappuccini - U.s.Grosseto 1912 1-1

Marcatori: 15' pt. Manuelli (B.c.) 39 st' Vongher (Gr)

G.S.Bellaria Cappuccini: Musella, Pannocchia, Rizzato, Cossu, (Gorini), Manuelli, Fredianelli, Cystri, (Koni), De Lucia (Taliani), Dyla, Oliva, Boschi. A disposizione: Ferretti, Dervishaj, Lascar, Niccoli, Piantini, Santerini. Allenatore Mosconi

U.s..Grosseto 1912: Niccolini L., Niccolini R., Roggiapane, Napolitano, (Pascolini), Chelini (Frediani), Mussio, Margiacchi, Limosani (Vongher), Gigli (Di Fraia), Berardone (Ross), Fiore (Loreti). A disposizione: Del Chiaro, Agresti. Allenatore De Masi.

Ammonizioni: 2' st. Manuelli (B.c.)

Arbitro: Alfonso Rata Garcia della sezione Aia di Pontedera