Attualità "Papà ti salvo io": giornata informativa sulla sicurezza in mare 16 agosto 2024

Incontro informativo con la Società Nazionale di Salvamento - Bagni Cerboli ore 9:30

Follonica: La Società Nazionale di Salvamento - sezione di Follonica organizza, con il patrocinio del Comune di Follonica, la giornata informativa sulla sicurezza in mare. L'evento "Papà ti salvo io" si terrà sabato 17 agosto alle ore 9:30 presso i Bagni Cerboli, viale Italia n. 221. La giornata si aprirà con il saluto delle autorità e la presentazione del format e proseguirà con simulazioni di soccorso da parte dei bagnini e delle unità cinofile della Società Nazionale di Salvamento.



